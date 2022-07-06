Агент Кузьменко заявил, что у хоккеиста не будет проблем с отъездом в Северную Америку

Агент нападающего Андрея Кузьменко Дэн Мильштейн заявил, что у его клиента не будет проблем с отъездом в Северную Америку, информирует журналист Рик Даливал.

20 июня стало известно, что Кузьменко подписал предварительный контракт с «Ванкувером».

В сезоне-2021/22 форвард выступал за СКА. Хоккеист набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ, в Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Кузьменко покинул СКА на правах свободного агента 30 апреля 2022 года.

Как стало известно «СЭ», во многих клубах КХЛ активно изучают ситуацию по поводу военных билетов своих хоккеистов. С игроками уже созваниваются представители команд, чтобы уточнить все детали юридического состояния на тему армейской службы.