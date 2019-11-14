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Агент Ковальчука: «Вопрос о возвращении Ильи в Россию является преждевременным»

12:12
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Агент нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука Юрий Николаев, который представляет его интересы в Европе, заявил, что пока рано поднимать вопрос о возвращении игрока в КХЛ.

— В Национальной хоккейной лиге много хитросплетений, поэтому сейчас мне сложно сказать, как будет развиваться эта ситуация, — цитирует Николаева ТАСС. — Вопрос о возвращении Ильи в Россию является преждевременным.

В прошлом сезоне на 36-летнего игрока претендовал «Авангард».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7114433

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