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Агент Ковальчука: «Общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода»

21:44
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Североамериканский агент нападающего Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри рассказал, что «Монреаль» при переговорах с 36-летним форвардом предложил ему играть активную роль в атаке в ведущих звеньях команды.

— Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода. «Монреаль» предложил Ковальчуку возможность исполнять атакующую роль в ведущих его звеньях, — приводит слова Бэрри ТАСС. — Другие же клубы ждали до 24 февраля, когда закроется трансферное окно. Нам было важно, что Илья возвращается в игру, поскольку он был без команды почти месяц.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7463885

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