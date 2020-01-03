Агент Ковальчука: «Общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода»

Североамериканский агент нападающего Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри рассказал, что «Монреаль» при переговорах с 36-летним форвардом предложил ему играть активную роль в атаке в ведущих звеньях команды.

— Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода. «Монреаль» предложил Ковальчуку возможность исполнять атакующую роль в ведущих его звеньях, — приводит слова Бэрри ТАСС. — Другие же клубы ждали до 24 февраля, когда закроется трансферное окно. Нам было важно, что Илья возвращается в игру, поскольку он был без команды почти месяц.