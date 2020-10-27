Агент Ковальчук: «В прошлом сезоне Илья доказал, что еще может играть на уровне НХЛ»

Агент нападающего Ильи Ковальчука Пэт Бриссон рассказал, как продвигается процесс поиска нового клуба для россиянина в НХЛ.

«В прошлом сезоне Илья доказал, что еще может играть на этом уровне, — цитирует агента The Athletic. — И он хочет продолжать. Но в нынешних условиях все происходит несколько иначе. Когда станет известна официальная дата старта нового сезона, тогда, надеюсь, у нас появятся различные варианты».

В сезоне-2019/20 37-летний Ковальчук успел поиграть сразу за три клуба НХЛ — «Лос-Анджелес», «Монреаль», и «Вашингтон». В общей сложности он отыграл в прошлом регулярном чемпионате 46 матчей, набрав при этом 26 (10+16) очков.