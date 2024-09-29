Агент Кочеткова: «После не совсем хорошего контракта Петя будет претендовать на другие условия»

Представитель агентства WINNERS Александр Черных рассказал, какой игры в сезоне ждет от вратаря «Каролины» Петра Кочеткова. Контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до 2027 года.

«У меня никогда не было сомнений в этом парне, — приводит «РБ Спорт» слова Черных. — Мы начали с ним работать еще до его совершеннолетия. Вместе пережили его переходы из Казани в Пензу, из Пензы обратно в Казань. Были такие команды, как «Сочи», «Витязь», СКА, «Торпедо». Поэтому я ни на секунду не сомневался, что у Пети должно все получиться. Теперь я уверен, что в этом году он станет еще лучше. Мы с ним встречались, общались, и он понимает, что и как нужно там делать. Он профессионал и неглупый парень. Самое главное, чтобы не было травм. В том, что он покажет результат, я уверен. И со временем, когда этот не совсем хороший контракт закончится, он будет претендовать на другие условия».

В прошлом сезоне НХЛ Кочетков провел в регулярном чемпионате НХЛ 42 матча и отразил 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33. В плей-офф на его счету одна игра.