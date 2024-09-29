Агент Кочеткова: «После не совсем хорошего контракта Петя будет претендовать на другие условия»
Представитель агентства WINNERS Александр Черных рассказал, какой игры в сезоне ждет от вратаря «Каролины» Петра Кочеткова. Контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до 2027 года.
«У меня никогда не было сомнений в этом парне, — приводит «РБ Спорт» слова Черных. — Мы начали с ним работать еще до его совершеннолетия. Вместе пережили его переходы из Казани в Пензу, из Пензы обратно в Казань. Были такие команды, как «Сочи», «Витязь», СКА, «Торпедо». Поэтому я ни на секунду не сомневался, что у Пети должно все получиться. Теперь я уверен, что в этом году он станет еще лучше. Мы с ним встречались, общались, и он понимает, что и как нужно там делать. Он профессионал и неглупый парень. Самое главное, чтобы не было травм. В том, что он покажет результат, я уверен. И со временем, когда этот не совсем хороший контракт закончится, он будет претендовать на другие условия».
В прошлом сезоне НХЛ Кочетков провел в регулярном чемпионате НХЛ 42 матча и отразил 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33. В плей-офф на его счету одна игра.
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|И
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|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
|0
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|0
|0
|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
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|0
|0
|2
|Даллас
|0
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|0
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|3
|Колорадо
|0
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|0
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|4
|Миннесота
|0
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|0
|5
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
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|0
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|7
|Чикаго
|0
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|0
|0
|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
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|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
|0
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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