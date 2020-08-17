Агент Каменева: «Владислав не попал в список игроков на плей-офф из-за коронавируса»

Известный хоккейный агент Марк Гандлер в интервью CNH сообщил, что форвард Владислав Каменев не поехал с «Колорадо» на матчи плей-офф из-за коронавируса.

«Каменев на длинное время выпал из строя. Виной всему коронавирус. Поэтому тренерский штаб и принял решение не рисковать, а взять в «пузырь» более готовых хоккеистов», — сказал Гандлер.

В нынешнем сезоне НХЛ 24-летний нападающий отличился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами в 38 матчах.

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» после трех матчей впереди в серии с «Аризоной» — 2-1.