Агент Хуснутдинова: «Надеюсь, у Марата все получится в НХЛ»

Представитель агентства WINNERS Александр Черных поделился ожиданиями от игры форварда «Миннесоты» Марата Хуснутдинова в предстоящем сезоне НХЛ.

«Марат — это игрок с высоким КПД, — цитирует «РБ Спорт» Черных. — Профессионалы видят, сколько он делает для победы команды — это просто колоссальная работа. Плюс у него хорошее катание, видение поля и все остальное. Хочется, чтобы просто хоккейный бог был на его стороне. Я надеюсь, у Марата все получится в НХЛ».

В предсезонном матче с «Виннипегом» (8:5) российский хоккеист набрал 2 (1+1) очка.