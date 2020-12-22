Агент Хары рассказал о ходе переговоров с «Бостоном» о новом контракте

Защитник Здено Хара продолжает оставаться в статусе свободного агента. 43-летний словак ведет переговоры с «Бостоном», но пока стороны не пришли к соглашению, сообщает The Athletic.

«У нас сложился хороший диалог, — заявил агент игрока Мэтт Китор. — Здено ждал, когда определится дата старта нового сезона. И теперь он готов рассматривать различные варианты».

В 2018 и 2019 году Хара подписывал с «Мишками» однолетние контракты с зарплатой 5 и 2 миллиона долларов соответственно. При этом в обоих случаях он заработал еще по 1,5 млн бонусами за достижения.