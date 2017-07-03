Агент Григоренко: "У Михаила два предложения из НХЛ, решение примем завтра"

Валерий Гущин, представляющий интересы нападающего Михаила Григоренко, сообщил, что форвард пока не подписывал соглашение на новый сезон. Напомним, что россиянин не получил квалификационного предложения от "Колорадо". В минувшем сезоне 23-летний форвард провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (10+13) очка. Всего в НХЛ на его счету 64 (22+42) очка в 217 встречах.

- Пока полнейшая тишина, никаких контрактов Михаил не подписывал, - заявил Гущин. - Переговоры ведем и за океаном, и в России. ЦСКА предложило свои условия, есть два предложения из НХЛ. Завтра будет принято решение. (Евгений БЕЛОУСОВ)