Агент Голдобина рассказал, почему хоккеист отказался от предложения из НХЛ: «Два раза в одну реку не заходят»

Агент нападающего СКА Николая Голдобина Сергей Исаков в разговоре с «СЭ» объяснил, почему хоккеист отказался от перехода в клуб НХЛ.

Ранее Исаков заявлял, что у 29-летнего игрока есть предложение от клуба НХЛ.

«Этот вариант с НХЛ никуда не пропал. Но Николай проявил личную заинтересованность продолжить карьеру в России. В НХЛ он уже был. У нас было оттуда предложение, там не было великого контракта, но тем не менее вариант был. Два раза в одну реку не заходят, поэтому решил остаться здесь», — сказал Исаков «СЭ».

18 августа СКА забрал Голдобина из списка отказов.