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Сегодня, 18:15

Представитель Овечкина — о выходе игрока на лед: «Все по плану, но события не торопит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

Ранее появилось видео от инсайдера Тарика Эль-Башира, где хоккеист «Вашингтона» тренируется на льду.

«Все неплохо, все по плану. Он постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами. События не торопит. Надеемся, что будут позитивные новости», — сказал Чистяков «СЭ».

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
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1 Вашингтон 24 17 7 35
2 Нью-Джерси 27 16 11 34
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 23 13 10 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Коламбус 23 11 12 25
7 Айлендерс 25 9 16 24
8 Питтсбург 26 10 16 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 25 15 10 31
2 Торонто 23 14 9 30
3 Бостон 26 12 14 27
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 24 8 16 19
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 23 15 8 30
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Юта 24 10 14 24
6 Сент-Луис 25 11 14 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 24 8 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
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