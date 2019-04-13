Агент Гаврикова в субботу проведет переговоры с "Коламбусом"

Дэн Мильштейн, агент бывшего защитника СКА Владислава Гаврикова, сообщил, что в ближайшее время проведет переговоры с "Коламбусом". Сегодня стало известно о расторжении контракта игрока с питерским клубом. Гавриков планирует сыграть за "Блю Джэкетс" в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

- Я благодарю Романа Борисовича Ротенберга и клуб, которые пошли на расторжение контракта, - приводит ТАСС слова Мильштейна. - Завтра буду общаться с "Коламбусом" о возможном подписании соглашения, чтобы Гавриков присоединился к команде уже в этом плей-офф.

"Коламбус" в первом раунде Кубка Стэнли проводит серию с "Тампой". Первый матч "Блю Джэкетс" виыграли со счетом 4:3.