Агент Федотов прокомментировал обмен Мухамадуллина в «Сан-Хосе» из «Нью-Джерси»

Известный агент, комментатор и эксперт Сергей Федотов в эфире «СЭ» прокомментировал обмен, в результате которого права на защитника «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина перешли от «Нью-Джерси» к «Сан-Хосе».

— Мне кажется, можно попробовать поехать уже сейчас, учитывая, что это «Сан-Хосе».

— Команда явно будет делать ставку на будущее.

— Да, к тому же у «Сан-Хосе» 11 пиков на драфте-2023.