Агент Кузнецова объяснил, почему игрок продолжит карьеру в НХЛ: «Еще не сказал свое последнее слово»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Мы начинаем рассматривать варианты только из НХЛ. Я переговорил с Евгением, и мы приняли такое решение. Есть моменты, которые подталкивают именно к этому решению. Ключевой аргумент был в том, что он еще не сказал там свое последнее слово, — это мое мнение», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов в сезоне-2024/25 провел 45 матчей за СКА и набрал 40 (13+27) очков. В апреле СКА расторг контракт с форвардом.

Ранее 33-летний Кузнецов играл в НХЛ за «Каролину» и «Вашингтон», где в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.