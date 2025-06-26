Хоккей
26 июня, 13:15

Агент Кузнецова объяснил, почему игрок продолжит карьеру в НХЛ: «Еще не сказал свое последнее слово»

Александр Абустин
корреспондент

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Мы начинаем рассматривать варианты только из НХЛ. Я переговорил с Евгением, и мы приняли такое решение. Есть моменты, которые подталкивают именно к этому решению. Ключевой аргумент был в том, что он еще не сказал там свое последнее слово, — это мое мнение», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов в сезоне-2024/25 провел 45 матчей за СКА и набрал 40 (13+27) очков. В апреле СКА расторг контракт с форвардом.

Ранее 33-летний Кузнецов играл в НХЛ за «Каролину» и «Вашингтон», где в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
Шуми Бабаев
  • Slava Samoylov

    Обычная схема Бабая, если надо найти клуб в КХЛ, надо срочно запустить утку, что к его клиенту есть интерес в НХЛ

    27.06.2025

  • Николай

    Здесь, видимо, не нашел где носик попудрить

    26.06.2025

  • Venitu

    наверняка это будет совсем не цензурное слово

    26.06.2025

  • Андрей Андрей

    Жека,я тебя уже встречаю в аэропорту Вашингтона.

    26.06.2025

  • одьлинэ

    Очень смешно!

    26.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    - Подсудимый, ваше последнее слово ! - Сто пятьдесят миллионов ! - Суд удаляется на совещание.

    26.06.2025

  • zg

    А нафига тогда сюда было соваться?!

    26.06.2025

  • rotkiv

    Ну разве что только за еду могут взять или в АХЛ

    26.06.2025

    • «Баффало» обменял Петерку в «Юту»

    Фетисов пригласил Гашека в Россию на лечение
