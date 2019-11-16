Агент нападающего «Монреаля» Джонатана Друэна Аллан Уолш вступил в спор с экспертом TSN Пьером Лебрюном по поводу силового приема форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин столкнулся с Друэном во втором периоде матча, после чего форвард «Монреаля» смог вернуться на лед только в третьем периоде. Судьи не усмотрели нарушения в действиях Овечкина, чья команда проиграла в итоге со счетом 2:5.

— Я согласен, что Овечкин оторвал коньки от льда, — написал в своем Twitter Лебрюн. — Но мне кажется, что прыжок или большая его часть произошел после контакта. Конечно, я могу ошибаться, но это мое мнение.

С ним категорически не согласился Уолш.

— Как кто-то может подпрыгнуть после контакта? — возразил он. — Посмотрите движение в замедленном повторе. Перед контактом Овечкин явно находился в воздухе.