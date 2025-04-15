Агент Демидова — о дебюте за Ивана «Монреаль»: «Лучшего голливудского сценария не написать»

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда «Монреаля» Ивана Демидова, прокомментировал дебют игрока в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Нападающий набрал 2 (1+1) очка в первом периоде.

«Лучшего голливудского сценария не написать... Восемь лет работы... Так горжусь!» — написал Мильштейн в соцсетях.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.