Агент Дементьев высказался об обмене Гаврикова в «Лос-Анджелес»

Агент Алексей Дементьев поделился мыслями об обмене защитника Владислава Гаврикова из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес».

Вместе с Гавриковым в «Кингз» перейдет голкипер Йоонас Корписало. В «Коламбус» отправится вратарь Джонатан Куик.

«Куик недоволен? Обмен — это такая вещь, при которой игрока не спрашивают, он является товаром на рынке и им распоряжаются так, как посчитает нужным руководство клуба. Поэтому все нюансы эмоциональные, которые могут быть и которыми окрашены переходы или переезды игроков из одного место в другое, никакой роли не играют. Для Гаврикова обмен в «Кингз», думаю, в большей степени серьезный моральный фактор — сменить обстановку. Потому что каждый сезон «Коламбус» по составу находится в фаворитах, но, к сожалению, очень редко попадает в плей-офф в последние годы. Все-таки в «Лос-Анджелесе» Владислав может по-другому оценить свои возможности и проявить себя в красивом городе с самой лучшей стороны», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Гавриков провел 52 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Всего в НХЛ на его счету 15 голов и 58 результативных передач в 256 матчах.