Агент Дементьев считает, что Кузьменко придется постараться, чтобы остаться в НХЛ
Спортивный агент Алексей Дементьев поделился мнением про обмен 28-летнего российского нападающего Андрея Кузьменко из «Калгари» в «Филадельфию».
Вместе с Кузьменко в «Филадельфию» перебрался нападающий Джейкоб Пеллетье. Также клуб получил право пика во втором раунде драфта 2025 года и в седьмом раунде драфта 2028 года. В обмен «Калгари» получил форвардов Джоэля Фараби и Моргана Фроста.
«Обмены игроков в НХЛ происходят постоянно. Просто на наш сегмент российских хоккеистов мы обращаем большее внимание. И в данном случае просто произошел обмен между двумя клубами. «Калгари» получили тех игроков, которых хотели они. «Филадельфия» получила своих игроков плюс выборы в драфте.
Сложно сказать по поводу перспектив Андрея на будущее, но я думаю, что он постарается сделать максимум и получить контракт в НХЛ. И тот обмен, который произошел сейчас... Даже при Торторелле ему нужно показывать максимально удачный хоккей, набирать очки, чтобы следующий контракт был соответствующим. Хочется пожелать Андрею удачи. А как сложатся события, мы увидим в конце сезона», — сказал Дементьев Metaratings.ru.
Кузьменко набрал 15 (4+11) очков за 37 матчей в составе «Калгари». За карьеру в НХЛ нападающий провел 190 матчей и набрал 135 (65+70) очков. Также россиянин выступал в лиге за «Ванкувер Кэнакс» с 2022 года по 2024-й.
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|24
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
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|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
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|37
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|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
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|23
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|Калгари
|50
|25
|25
|57
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|23
|27
|56
|6
|Сиэтл
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|7
|Анахайм
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|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
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|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
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|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|4 : 1
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|2 : 3 Б
|31.01
|06:00
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Вегас – Коламбус
|1 : 2 ОТ
|31.01
|06:30
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Сиэтл – Сан-Хосе
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