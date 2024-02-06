Агент Дементьев назвал Кузнецова сильным человеком

Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на включение российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в специальную программу по психологической поддержке игроков.

«Здесь нет ничего необычного для рядового американца. Но надо отметить, что в данной ситуации тот, кто обращается за помощью, уже проявляет себя сильным человеком. Признать ситуацию критичной — огромное дело», — цитирует Дементьева RT.

Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

У Кузнецова новые проблемы. Он попал в программу помощи хоккеистам НХЛ