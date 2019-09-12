Агент Дацюка: «У Павла было очень хорошее предложение от «Детройта»

Один из ведущих агентов, представляющих интересы российских игроков за океаном, Дэн Мильштейн рассказал о том, что у нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка было очень хорошее предложение от «Детройта».

— Дацюк пока не играет за «Автомобилист». Говорят, что он занимается по индивидуальной программе, но вы, наверное, знаете лучше других.

— Павел вернулся в Америку в апреле, операция у него была плановой, ее обговаривали со всеми потенциальными клубами. Читал какой-то маразм, кто-то из журналистов написал: «Кошмар, Дацюку заплатили большие деньги, а он там сидит, лечится». Павел — один из самых правильных людей среди всех, кого вы могли бы знать лично. Мы были предельно честны ко всем, все были в курсе о его операции. При подписании контракта все знали примерную дату восстановления и возвращения. Сейчас Дацюк занимается по индивидуальной программе, все на финальной стадии. Почему затянулось подписание контракта? Было очень хорошее предложение от «Детройта», помимо «Автомобилиста», мне звонил ряд других команд НХЛ и КХЛ. Но Паша сразу сказал мне: «Или «Авто», или «Детройт», а там посмотрим». (Игорь Еронко)

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