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Агент Чинахова надеется, что игрок сможет проявить себя в «Коламбусе» уже в ближайшее время

05:14

Агент нападающего «Авангарда»? Егора Чинахова Шуми Бабаев рад, что его клиента выбрал «Коламбус» на драфте НХЛ. 19-летний россиняни выбран под 21-м номером.

«Мы очень рады, что Егора в полной мере оценили по способностям и талантам. Мы очень много совместно работали и сейчас увидели результат. Надеюсь, что уже в скором времени, он получит шанс претворить свою мечту в реальность в системе «Коламбуса», — написал Бабев в Twitter.

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