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Агент Бучневича: «Рейнджерс» сделают квалификационное предложение»

13 июля 2021, 21:38
Павел Бучневич. Фото ХК "Рейнджерс"., USA Today Sports
Павел Бучневич. Фото ХК &quot;Рейнджерс&quot;., USA Today Sports
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Агент нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича Тодд Даймонд рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с клубом.

«У нас должна состояться встреча. Считаю, что «Рейнджерс» сделают квалификационное предложение Павлу. А дальше все будет зависеть от планов генерального менеджера Криса Друри», — цитирует агента The Athletic.

Также он прокомментировал разговоры о том, что постоянно появляются слухи о возможно обмене россиянина.

«Это нормально, когда ты ведешь переговоры со многими клубами», — добавил Даймонд.

26-летний Бучневич провел самый результативный сезон в карьере: 48 (20+28) очков в 54 матчах. У него подходит к концу контракт, по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год. Россиянин получит статус ограниченно свободного агента.

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