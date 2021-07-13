Агент Бучневича: «Рейнджерс» сделают квалификационное предложение»

Агент нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича Тодд Даймонд рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с клубом.

«У нас должна состояться встреча. Считаю, что «Рейнджерс» сделают квалификационное предложение Павлу. А дальше все будет зависеть от планов генерального менеджера Криса Друри», — цитирует агента The Athletic.

Также он прокомментировал разговоры о том, что постоянно появляются слухи о возможно обмене россиянина.

«Это нормально, когда ты ведешь переговоры со многими клубами», — добавил Даймонд.

26-летний Бучневич провел самый результативный сезон в карьере: 48 (20+28) очков в 54 матчах. У него подходит к концу контракт, по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год. Россиянин получит статус ограниченно свободного агента.