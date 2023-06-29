Агент Барбашева рассказал, что в приоритете для игрока было остаться в «Вегасе»
Агент нападающего Ивана Барбашева Дэн Мильштейн заявил, что для хоккеиста в приоритете было продолжить карьеру в «Вегасе».
«В приоритете всегда было остаться в команде, у которой не было денег под потолком зарплат. В конечном результате, удалось договориться на резонный контракт, и Ваня останется в «Вегас Голден Найтс». Все довольны, все счастливы, и он в своей команде, готов бороться за победу в Кубке Стэнли следующие пять сезонов», — приводит слова Мильшейна ТАСС.
27-летний Барбашев был обменян из «Сент-Луиса» 26 февраля 2023 года. Нападающий принял участие в 23 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Вегас» в сезоне-2022/23, набрав 16 (6+10) очков. Во время плей-офф он занял 5-е место по результативности в своей команде, набрав 18 (7+11) очков в 22 играх, что помогло клубу выиграть Кубок Стэнли.
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