Агент форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева Дэн Мильштейн на презентации Кубка Стэнли в Москве заявил, что его клиент в своей карьере будет иметь неоднократную возможность выиграть этот трофей еще раз.

— Довольно тяжелой график, мы посетили несколько мест, чтобы в них могло прийти как можно больше фанатов, чтобы, познакомиться с Ваней лично, — сообщил Мильштейн. — Вечером планируется ужин на 100 человек для самых близких людей Ивана. В основном это будут родственники, так как друзья-хоккеисты сейчас на сборах готовятся к сезону.

— Когда начинали сотрудничать с Барбашевым, предполагали, что это может быть будущий обладатель Кубка Стэнли?

— Мы встречались еще в декабре, когда у команды был далеко не самый лучший период. Откровенно говоря, знал, что приеду с Кубком Стэнли в Россию с одним из своих клиентом, но совершенно не предполагал, что с Иваном в этом году. Но Ваня — большой молодец, много работает, живет хоккеем. Настоящий профессионал. Он еще молодой, очень перспективный игрок. Я думаю, он выиграет еще не один Кубок. (Алена Гребенькова)