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Агент Барбанова начнет переговоры с клубами НХЛ на следующей неделе

09:26
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Нападающий СКА Александр Барабанов находится в сфере интересов ряда клубов НХЛ. По ходу сезона его кандидатуру рассматривали около 20 команд Национальной хоккейной лиги, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

По информации «СЭ», сейчас на Барабанова претендует «Торонто» и еще один клуб НХЛ. В североамериканской прессе появлялась информация об «Аризоне».

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн начнет конкретные переговоры с потенциальными новыми командами для своего клиента на следующей неделе.

В регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020 25-летний Барабанов провел 43 матча, в которых набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «-3». В четырех матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) очка.

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