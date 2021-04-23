Агент Анисимова опроверг возвращение форварда в «Локомотив»

Тодд Даймонд, агент нападающего «Оттавы» Артема Анисимова, опроверг информацию, что российский форвард вернется в «Локомотив» по окончании нынешнего сезона.

«Анисимов хочет остаться в НХЛ и сфокусирован на выступлении за океаном», — цитирует Даймонда хоккейный инсайдер Эллиот Фридман 23 апреля на своей странице в Twitter.

Some reports today about OTT C Artem Anisimov going to KHL after this season...agent Todd Diamond denies: «His only focus is to continue his career in the NHL.» — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) April 23, 2021

У 32-летнего россиянина это последний год контракта с «сенаторами», и форвард принял решение вернуться в Россию.

В нынешнем сезоне НХЛ Анисимов провел 18 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Нападающий является воспитанником ярославского клуба, откуда в 2007 году перебрался в «Рейнджерс». Во время локаутного сезона-2012/13 Анисимов также играл за «Локомотив».