Агент Анисимова опроверг возвращение форварда в «Локомотив»

Тодд Даймонд, агент нападающего «Оттавы» Артема Анисимова, опроверг информацию, что российский форвард вернется в «Локомотив» по окончании нынешнего сезона.

«Анисимов хочет остаться в НХЛ и сфокусирован на выступлении за океаном», — цитирует Даймонда хоккейный инсайдер Эллиот Фридман 23 апреля на своей странице в Twitter.

Some reports today about OTT C Artem Anisimov going to KHL after this season...agent Todd Diamond denies: «His only focus is to continue his career in the NHL.»