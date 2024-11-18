Агент Овечкина: «Александр находится в лучше форме за последние несколько лет»

АгАгент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» оценил результативность игрока в текущем сезоне.

«Наверное, Александр находится в лучше форме за последние несколько лет. Но нужно понимать, что хоккей — это командный вид спорта. «Вашингтон» стал в этом сезоне сильнее, что тоже является плюсом», — сказал Чистяков «СЭ».

18 ноября 39-летний россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Теперь на счету Овечкина 866 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 28 шайб.