Агент Ахо заявил, что его клиент хочет играть в "Монреале"

Агент форварда "Каролины" Себастьяна Ахо Джерри Йоханссон заявил, что хоккеист хотел бы продолжить карьеру в "Монреале".

- У нас были хорошие переговоры с "Каролиной", но мы не смогли прийти к соглашению, - цитирует агента The Athletic. - Возможно, это нам удалось бы через три месяца, но несколько дней или неделю назад нам это не удалось. Это дало возможность сделать предложение для "Монреаля", что и произошло. Ахо хочет играть за "Монреаль", в этом нет сомнений. В противном случае он не подписал бы оффер-шит. Думаю, "Каролине" будет сложно повторить это предложение.

В прошедшем сезоне на счету 21-летнего Ахо 83 (30+53) очка в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+25". В плей-офф он набрал 12 (5+7) баллов в 15 играх.

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