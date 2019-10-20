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Афанасьев подписал контракт с «Нэшвиллом»

02:24
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«Нэшвилл» объявил о подписании контракта с 18-летним российским форвардом Егором Афанасьевым. Соглашение рассчитано на три года. Он был выбран на драфте 2019 года под общим 45-м номером.

В сезоне-2018/19 он играл в USHL за «Маскегон Ламберджекс» и набрал 62 (27+35) очка в 58 матчах регулярного чемпионата и 6 (2+4) баллов в 8 играх плей-офф.

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