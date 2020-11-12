Афанасьев: «Перед драфтом спрашивали, пью ли я алкоголь»

Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев рассказал о том, как для него прошел драфт НХЛ-2020.

— Перед драфтом ожидали, что вас выберет именно «Нэшвилл»? — вопрос Афанасьеву.

— Я разговаривал с представителями каждого из 31 клуба НХЛ в преддрафтовый сезон, — приводят «Известия» слова хоккеиста. — Хотя бы один раз с каждым говорил. А с кем-то по три-четыре раза. Честно говоря, не ожидал, что меня выберет именно «Нэшвилл». С его представителями было только две встречи. Больше общался с «Детройтом», поскольку играл в тот момент в штате Мичиган. И Детройт был ближайшим городом.

— Во время преддрафтовых интервью были необычные вопросы?

— Был вопрос, пью ли я алкоголь. Некоторые прямо в лоб спрашивают, а некоторые смеются, говоря: «Ты же знаешь, какие стереотипы о русских». Была и доля шутки, и доля серьезности. В принципе ничего плохого тут не было. А в остальном стандартные вопросы.