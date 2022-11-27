Афанасьев набрал три очка за фарм-клуб «Нэшвилла» и стал первой звездой встречи АХЛ

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Рокфорд» со счетом 5:3.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» 3 (2+1) очка набрал Егор Афанасьев, который был признан первой звездой матча. Его партнер по команде вратарь Ярослав Аскаров отразил 23 броска.

В текущем сезоне 21-летний Афанасьев провел 17 матчей в АХЛ, в которых набрал 11 (7+4) очков.