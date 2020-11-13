Бывший нападающий «Тампы» Дмитрий Афанасенков в интервью «СЭ» рассказал об американском тренере Джоне Торторелле, которого многие считают слишком суровым и строгим.

— Торторелла — самый эмоциональный тренер в вашей карьере?

— Многие описывают его как тирана, однако это неправда. Джон был жестким, но открытым. Если ты что-то не так сделал, то он сразу тебе скажет об этом в лицо. Не за спиной. Всегда критиковал по делу. Мне это нравилось. В раздевалке все были равны. Конечно, не всегда обходилось без ругани, но это нормальная рабочая обстановка.

Семья у Тортореллы была на первом месте. Он говорил нам, если у вас что-то случилось дома, то вы не должны ничего объяснять. Когда у меня родилась дочка, а в первом раунде мы попали на «Айлендерс», я провел ночь в больнице с супругой. На следующий день у нас был матч. Из-за усталости и стресса я проспал командное собрание. Бегом с одеждой в руках отправился на арену и, конечно, опоздал. Думал, огребу по полной. Все-таки плей-офф. В итоге единственное, что у меня спросил Торторелла, это как себя чувствует моя супруга и все ли хорошо с ребенком. После той игры Джон даже предлагал свою помощь, если понадобится.

Он очень семейный человек. Поэтому в команде сложилась теплая атмосфера. У нас не было разделений на группы в коллективе. Всегда держались вместе. Если играли в карты, то устраивали турнир. В плей-офф за день до игры всем составом постоянно ходили в ресторан.

— В своей книге Шон Эйвери говорит о том, что в «Рейнджерс» Торторелла заставлял принимать на себя броски. По 20 за тренировку.

— У нас в «Тампе» такого не было. Я часто читаю биографии бывших хоккеистов, и там такое иногда пишут про тренеров, что за голову хватаешься. Однажды кто-то из наших нападающих бросился под шайбу, а Джону это не понравилось. Он часто говорил — просто прими правильную позицию на линии броска. Не нужно бросаться. У нас для этого есть вратарь. Полевой из-за таких действий просто выключается из игры. (Андрей Жданюк)

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