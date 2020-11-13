Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Дмитрий Афанасенков рассказал «СЭ» о своем родном городе, где начиналась его хоккейная история.

— Свой Кубок Стэнли вы выставили в Архангельске, где родились и выросли. Расскажите про тот день. Какой ажиотаж был в городе?

— График был просто сумасшедший. Повезло, что дали два дня. Власти города здорово все организовали. Мы ездили в детский дом, во дворец спорта, где я начинал играть. Хотелось дать толчок развитию хоккея в регионе. Тогда с этим делом в Архангельске все было напряженно. Хотя сейчас, к сожалению, немногое изменилось.

Мы ходили к губернатору, просили уделить внимание проблемам. Определенная поддержка была, но этого оказалось мало. Я даже с Вячеславом Фетисовым общался насчет строительства новой площадки, однако ничего не получилось. Со временем у нас в городе появился только один новый частный дворец. А тот, где еще я играл, до сих пор не ремонтировался. Школа «Спартак-Архангельск» просто выживает.

— Как пробиться из нехоккейного города в НХЛ?

— Тренироваться и уезжать туда, где есть возможность развиваться дальше. В 1991 году, когда мой тренер Николай Вячеславович Казакевич уезжал из Архангельска, он сказал, что через год вернется и заберет пять человек. Так мы перебрались в Ярославль. (Андрей Жданюк).

Полностью интервью с Афанасенковым — на сайте «СЭ»