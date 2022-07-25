Адвокат Виртанена обвинил сторону обвинения в «недостоверных показаниях»
В Северной Америке продолжается разбирательство по делу в обвинении бывшего нападающего «Ванкувера» Джейка Виртанена в сексуальном насилии.
Адвокат экс-хоккеиста «Спартака» в заключительном смысле слова отметил, что сторона обвинения давала «недостоверные показания», сообщает |TSN.
Он отметил, что девушка, которая выступает в суде в роли потерпевшей, давала сбивчивые и несовпадающие показания.
Адвокат подчеркнул, что если присяжные заседатели не уверены в виновности его клиента, то они обязаны вынести оправдательный приговор.
Виртанен ранее не отрицал интимную связь с девушкой, чье имя не раскрывается в интересах процесса, но заявлял, что все проходило по взаимному согласию.
Предположительно, инцидент состоялся 26 сентября 2017 года. Девушка приехала в Ванкувер, чтобы навестить друзей, и списалась с Виртаненом, который предложил ей встретиться. По словам девушки, хоккеист привел ее к себе в номер отеля и склонил ее к сексу, несмотря на то, что она несколько раз заявила, что не хочет этого.
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