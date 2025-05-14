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14 мая 2025, 03:25

Адвокат Мичкова: «Матвей абсолютно чист перед законодательством ОАЭ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Адвокат Шук аль Катири, представляющий интересы российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова, прокомментировал ситуацию с ДТП с участием хоккеиста в Дубае.

«Ситуация выглядит так. Матвей с товарищем взяли машину в аренду. И произошла дорожная авария. Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов. На территории Эмиратов он не совершал никакого нарушения. Он абсолютно чист перед местным законодательством.

Более того, владельцы сервиса по аренде автомобилей незаконным образом удерживают паспорта двух граждан Российской Федерации. И вот это является преступлением по законам ОАЭ. Тем более хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка 100 тысяч долларов, для того чтобы информация о нем не разошлась в СМИ. Имеются доказательства в виде скриншотов переписок, которые направлял Матвею владелец компании по аренде машин. Также есть показания свидетелей, которые это уже подтвердили», — приводит «Матч ТВ» слова аль Катири.

Матвей Мичков.Мичков попал в аварию в Дубае, с него требуют 100 тысяч долларов и забрали паспорт. Что происходит?

Также он рассказал, что дело передано в прокуратуру Дубая. Адвокаты будут защищать права Мичкова.

«Матвей обратился в офис местного адвоката в связи с тем, что у него незаконным образом изъяли паспорт. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая. Указанные лица могут быть привлечены по таким статьям, как «вымогательство», «шантаж» и «отмывание денег». Последнее связано с тем, что владельцы автомобиля даже неправильно оформляли аренду автомобиля, не учитывая налог. Адвокатами Матвея инициированы соответствующие заявления. Сейчас предпринимаются все действия для сообщения в департамент экономики Дубая — это орган, который выдает лицензию компании по аренде машин. Мы будем защищать права своего клиента», — добавил аль Катири.

В сезоне-2024/25 Мичков сыграл 80 матчей и набрал 63 (26+37) очка. Это был дебютный сезон для россиянина в НХЛ, но он не вошел в финальный список претендентов на «Колдер Трофи».

Источник: Матч ТВ
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Матвей Мичков
Хоккей
ХК Филадельфия Флайерз
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«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
1 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
_ - _
5. Каролина - Вегас
_ - _
1 - 2
1/2 финала
Каролина - Монреаль
Каролина - Монреаль
4 - 1
1. Каролина - Монреаль
2 - 6
2. Каролина - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Каролина
2 - 3
4. Монреаль - Каролина
0 - 4
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6 - 1
4 - 1
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
1. Колорадо - Вегас
2 - 4
2. Колорадо - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Колорадо
5 - 3
4. Вегас - Колорадо
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0 - 4
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Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
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4 - 2
2. Баффало - Монреаль
1 - 5
3. Монреаль - Баффало
6 - 2
4. Монреаль - Баффало
2 - 3
5. Баффало - Монреаль
3 - 6
6. Монреаль - Баффало
3 - 8
7. Баффало - Монреаль
2 - 3
3 - 4
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
4 - 2
1. Вегас - Анахайм
3 - 1
2. Вегас - Анахайм
1 - 3
3. Анахайм - Вегас
2 - 6
4. Анахайм - Вегас
4 - 3
5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
4 - 2
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
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4. Миннесота - Колорадо
2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
4. Филадельфия - Каролина
2 - 3
4 - 0
1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
1. Баффало - Бостон
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2 - 4
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1 - 3
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1 - 6
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6. Бостон - Баффало
1 - 4
4 - 2
Вегас - Юта
Вегас - Юта
4 - 2
1. Вегас - Юта
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2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
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5 - 4
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1 - 5
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Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
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Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
1. Тампа-Бэй - Монреаль
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3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
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4. Монреаль - Тампа-Бэй
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6. Монреаль - Тампа-Бэй
0 - 1
7. Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 2
3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
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4. Миннесота - Даллас
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5. Даллас - Миннесота
2 - 4
6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
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2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
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5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
2 - 4
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3 - 2
6. Филадельфия - Питтсбург
1 - 0
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Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
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10.06 03:00 Вегас – Каролина - : -
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