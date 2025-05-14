Адвокат Мичкова: «Матвей абсолютно чист перед законодательством ОАЭ»

Адвокат Шук аль Катири, представляющий интересы российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова, прокомментировал ситуацию с ДТП с участием хоккеиста в Дубае.

«Ситуация выглядит так. Матвей с товарищем взяли машину в аренду. И произошла дорожная авария. Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов. На территории Эмиратов он не совершал никакого нарушения. Он абсолютно чист перед местным законодательством.

Более того, владельцы сервиса по аренде автомобилей незаконным образом удерживают паспорта двух граждан Российской Федерации. И вот это является преступлением по законам ОАЭ. Тем более хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка 100 тысяч долларов, для того чтобы информация о нем не разошлась в СМИ. Имеются доказательства в виде скриншотов переписок, которые направлял Матвею владелец компании по аренде машин. Также есть показания свидетелей, которые это уже подтвердили», — приводит «Матч ТВ» слова аль Катири.

Также он рассказал, что дело передано в прокуратуру Дубая. Адвокаты будут защищать права Мичкова.

«Матвей обратился в офис местного адвоката в связи с тем, что у него незаконным образом изъяли паспорт. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая. Указанные лица могут быть привлечены по таким статьям, как «вымогательство», «шантаж» и «отмывание денег». Последнее связано с тем, что владельцы автомобиля даже неправильно оформляли аренду автомобиля, не учитывая налог. Адвокатами Матвея инициированы соответствующие заявления. Сейчас предпринимаются все действия для сообщения в департамент экономики Дубая — это орган, который выдает лицензию компании по аренде машин. Мы будем защищать права своего клиента», — добавил аль Катири.

В сезоне-2024/25 Мичков сыграл 80 матчей и набрал 63 (26+37) очка. Это был дебютный сезон для россиянина в НХЛ, но он не вошел в финальный список претендентов на «Колдер Трофи».