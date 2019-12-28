Адвокат бывшей жены Зайцева заявила, что хоккеист не хочет добровольно отдавать детей

Марина Дубровская, адвокат Маргариты Готовской, бывшей супруги защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, заявила, что спортсмен отказался возвращать детей.

Ранее суд по делу опеки над детьми хоккеиста принял решение назначить опекуном мать. Сам Зайцев завил, что не согласен с решением суда и подаст апелляцию.

— К сожалению, добровольно отдавать детей Никита Зайцев не хочет, — цитируют адвоката «РИА Новости». — Со своей стороны сейчас делаем все необходимое, чтобы девочки как можно скорее увидели свою маму. Тем более сам Зайцев улетел в Канаду, и дети вновь находятся непонятно с кем.

Ранее Зайцев дал интервью «СЭ», где ответил на обвинения бывшей жены.