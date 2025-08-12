Хоккей
12 августа, 19:12

Адвокат Бушманов объяснил, что может грозить Овечкину за проблемы с налоговой

Александр Абустин
корреспондент

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о блокировке счетов нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина федеральной налоговой службой (ФНС).

«Обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ возникает только при наличии определенных доходов, — сказал Бушманов «СЭ». — А именно: продажа имущества, сдача в аренду, доходы из-за рубежа, выигрыши, получение подарков от неблизких родственников или организаций и так далее. Если с них не был удержан налог агентом, например работодателем. Если все доходы только от работодателя, который удержал НДФЛ, то декларацию подавать не нужно. Если такие доходы ИП были, то, согласно Налоговому кодексу РФ, предусмотрены возможные санкции. Первое — штраф в размере 5 процентов от суммы налога, подлежащий уплате или доплате на основании декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки. Второе — пени за просрочку уплаты налога. Они начисляются за каждый день просрочки платежа. Третье — принудительные меры взыскания, арест банковских счетов».

Также Бушманов объяснил, что делать Овечкину в сложившейся ситуации.

«Рекомендую Александру обратиться к грамотному налоговому юристу. Он точно оценит его обязательства и правильно оформит все документы, чтобы избежать материальных и, что немаловажно для публичной персоны, репутационных потерь», — добавил Бушманов.

Как сообщил «Mash на спорте», у Овечкина возникли проблемы с налоговой из-за того, что хоккеист не подавал декларации по своему ИП с 2023 года. При этом задолженностей перед службой у него нет.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Популярное видео
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
  • SpaceRangerGref

    Тебя тогда посадим.)

    14.08.2025

  • Догада

    Запрет на выезд за пределы России

    13.08.2025

  • андр

    Ничего.

    12.08.2025

  • Саша

    Памятники не сажают их рарушают, разбирают до основания.

    12.08.2025

  • Niko McCowrey

    Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ»... Автор, а некто Бушманов имеет какое-то юридическое отношение к Овечкину, или он - единственный, кто, за толику малую, согласился что-то проблеять вашему изданию?

    12.08.2025

  • Семь ветров

    Каких ещё Бушманов адвокат? Известен адвокат Жоры, а это что за специалист?

    12.08.2025

  • _Mike N_

    Кто же его посадит ? Он же памятник !:laughing::laughing::laughing:

    12.08.2025

    • Овечкин не будет иметь финансовых проблем из-за блокировки счетов в России

    Грицюк: «Очень интересно попробовать на себе силу Бобровского в НХЛ»
