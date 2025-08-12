Адвокат Бушманов объяснил, что может грозить Овечкину за проблемы с налоговой

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о блокировке счетов нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина федеральной налоговой службой (ФНС).

«Обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ возникает только при наличии определенных доходов, — сказал Бушманов «СЭ». — А именно: продажа имущества, сдача в аренду, доходы из-за рубежа, выигрыши, получение подарков от неблизких родственников или организаций и так далее. Если с них не был удержан налог агентом, например работодателем. Если все доходы только от работодателя, который удержал НДФЛ, то декларацию подавать не нужно. Если такие доходы ИП были, то, согласно Налоговому кодексу РФ, предусмотрены возможные санкции. Первое — штраф в размере 5 процентов от суммы налога, подлежащий уплате или доплате на основании декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки. Второе — пени за просрочку уплаты налога. Они начисляются за каждый день просрочки платежа. Третье — принудительные меры взыскания, арест банковских счетов».

Также Бушманов объяснил, что делать Овечкину в сложившейся ситуации.

«Рекомендую Александру обратиться к грамотному налоговому юристу. Он точно оценит его обязательства и правильно оформит все документы, чтобы избежать материальных и, что немаловажно для публичной персоны, репутационных потерь», — добавил Бушманов.

Как сообщил «Mash на спорте», у Овечкина возникли проблемы с налоговой из-за того, что хоккеист не подавал декларации по своему ИП с 2023 года. При этом задолженностей перед службой у него нет.