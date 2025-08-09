Хоккей
9 августа, 01:47

Источник: администрация Байдена хотела выдворить из США Овечкина и других россиян из НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Администрация бывшего президента США Джо Байдена в 2024 году рассматривала возможность выдворить из страны российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям источника, администрация Байдена хотела выдворить форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и других звезд лиги, чтобы надавить на российское правительство. Такое решение рассматривалось за несколько несколько месяцев до обмена заключенными в августе 2024 года.

6 апреля в матче против «Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После сезона-2024/25 у 39-летнего Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.

Александр Овечкин выиграл премию ESPY.Овечкин взял очередной приз. Российский хоккеист выиграл в США спортивный «Оскар»

