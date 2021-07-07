Адам Ларссон не торопится подписывать новый контракт с «Эдмонтоном» и хочет выйти на рынок свободных агентов

Защитник Адам Ларссон не торопится подписывать новый контракт с «Эдмонтоном». 28-летний швед хочет выйти на рынок свободных агентов и выслушать предложения от других клубов, утверждает Edmonton Sun.

У него подходит к концу срок 6-летнего контракта, по которому он заработал 25 миллионов долларов.

Существует вероятность, при которой стороны договорятся о новом контракте, но официально соглашение будет подписано уже после драфта расширения.

В прошлом сезоне Ларссон провел 54 матча и набрал 10 (4+6) очков.