Адам Фут стал новым главным тренером «Ванкувера»

«Ванкувер» назначил Адама Фута новый главным тренером команды .

Специалист сменил на данном посту Рика Токкета, который возглавлял «Кэнакс» с середины сезона-2022/23. Фут занимал роль помощника в штабе Токкета и отвечал за работу с защитниками команды. Ранее 53-летний канадец никогда не был главным тренером клуба НХЛ.

В качестве игрока Фут является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо», а также олимпийским чемпионом 2002 года.

По итогам регулярного чемпионата «Ванкувер» с 90 очками занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не прошел в плей-офф.