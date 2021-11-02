Адам Фокс подписал 7-летний контракт с «Рейнджерс» на 66,5 млн долларов

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 7 лет со среднегодовой зарплатой в 9,5 млн долларов. Таким образом, общая сумма договора составляет 66,5 млн долларов.

В минувшем сезоне Фокс получил приз лучшему защитнику НХЛ. В сезоне-2021/22 на его счету 9 (2+7) очков в 9 матчах.