Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Адам Фокс подписал 7-летний контракт с «Рейнджерс» на 66,5 млн долларов

01:14
Адам Фокс. Фото ХК «Рейнджерс»
Адам Фокс. Фото ХК «Рейнджерс»
Теги:

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 7 лет со среднегодовой зарплатой в 9,5 млн долларов. Таким образом, общая сумма договора составляет 66,5 млн долларов.

В минувшем сезоне Фокс получил приз лучшему защитнику НХЛ. В сезоне-2021/22 на его счету 9 (2+7) очков в 9 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Косторная потеряла свой главный козырь — лояльность судей. Прямо сейчас она дальше всех от Олимпиады
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
1