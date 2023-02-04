Абрамов забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лаваль» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Торонто» одну из шайб забросил форвард Михаил Абрамов.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 29 матчей в АХЛ, в которых набрал 13 (5+8) очков.