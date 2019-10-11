Абрамов забросил первую шайбу в НХЛ в карьере после грубой ошибки вратаря «Сент-Луиса»
02:59
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Сент-Луис», в середине первого периода счет 1:0. На 9-й минуте отличился российский нападающий хозяев Виталий Абрамов. Также результативной передачей отметился Никита Зайцев. Грубую ошибку допустил вратарь «блюзменов» Джек Аллен, вышедший из ворот.
? Vitaly Abramov 1st NHL goal!— Sens Prospects (@SensProspects) October 10, 2019
Sabourin picks up the assist #GoSensGo #Sens pic.twitter.com/A7mamjTofp
21-летний форвард дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, сыграв в матче с «Калгари» (1:5). Нынешний сезон он начала в АХЛ, успев провести за «Белевиль» один матч.
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