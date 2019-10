Абрамов принес победу фарм-клубу «Оттавы» в матче АХЛ

Бельвилль Сенаторз, который является фарм-клубом «Оттавы», в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Провиденс» — 4:3. Победная шайба на счету Виталия Абрамова. Это его первый гол в сезоне в АХЛ.

? Vitaly Abramov's 1st AHL goal of the season



Drake Batherson picked up an assist. Both he and Abramov have 1G, 1A on the afternoon. #GoSensGo pic.twitter.com/HRbylJpfQR