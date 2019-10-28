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Абрамов принес победу фарм-клубу «Оттавы» в матче АХЛ

02:55
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Бельвилль Сенаторз, который является фарм-клубом «Оттавы», в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Провиденс» — 4:3. Победная шайба на счету Виталия Абрамова. Это его первый гол в сезоне в АХЛ.

Абрамов провел 2 матча за «Оттаву», в которых отметился заброшенной шайбой.

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