Аарон Экблад: «Бобровский никогда не сдается»

Защитник «Флориды» Аарон Экблад поделился мнением об игре голкипера Сергея Бобровского в матче с «Анахаймом» (5:4 ОТ). «Пантеры» уступали 0:4, но смогли вырвать победу.

— Неважно, что было в двух периодах, — приводит слова Экблада в своем Twitter журналист Джемесон Олив. — Бобровский никогда не сдается. Он сумел перестроиться и сыграл значительную роль для «Флориды», сделав несколько важных сэйвов. Сергей оставил «Флориду» в игре, дал нам шанс.

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