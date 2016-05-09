"Тампа" Кучерова – первый полуфиналист плей-офф НХЛ

"Тампа-Бэй" нанесла поражение "Айлендерс" в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 4:0 и вышла в следующий этап. Российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров, возглавляющий список снайперов плей-офф, отметился голом, который стал для него девятым в играх на вылет. В полуфинале "Тампа" сыграет с победителем пары "Вашингтон" – "Питтсбург" (счет в серии – 2-3).

Для форварда ньюйоркцев Николая Кулемина сезон в НХЛ закончен - он может присоединиться к сборной России на домашнем чемпионате мира-2016.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Пятый матч

"Тампа-Бэй" – "Айлендерс" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Наши: Кучеров (22:46/5/+2), Наместников (8:58/0/0) - Кулемин (14:43/2/0).

Счет в серии: 4-1 (3:5, 4:1, 5:4 ОТ, 2:1)