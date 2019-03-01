99 процентов игроков НХЛ за участие в Олимпиаде

Журналисты The Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков НХЛ (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). Один из вопросов звучал следующим образом: "Должны ли игроки НХЛ играть на Олимпиаде?".

Ответ был почти единодушным - 99 процентов голосов. Только один респондент сказал "Нет", так как не любит прерывать сезон: "Вы не можете взять три недели отпуска".

- Если вы хотите прогрессировать, это лучший способ, - отметил один из игроков.

- Каждый хочет играть на Олимпиаде. Это твоя мечта, когда ты ребенок, - добавил другой.

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