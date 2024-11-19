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Сегодня, 18:55

98 процентов опрошенных игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Портал The Athletic анонимно опросил игроков НХЛ. Один из вопросов звучал: «Хотите ли вы, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ?».

98,1 процента игроков ответили положительно, остальные 1,9 процента — отрицательно. В голосовании принимали участие 156 игроков.

Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ «Юта» — «Вашингтон» (6:2). 39-летний россиянин достиг отметки 868 заброшенных шайб в 1444 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) российскому форварду осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
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