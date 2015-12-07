Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

7 декабря 2015, 03:49

"Чикаго" переиграл "Виннипег", Панарин забросил шайбу

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

"Чикаго" нанес поражение "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Последнюю шайбу в ворота гостей забросил российский форвард "Блэкхокс" Артемий Панарин. Для 24-летнего хоккеиста этот гол стал девятым в сезоне. Всего в его активе теперь 27 (9+18) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Виннипег" – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Хосса - 5 (Сибрук, Тэйвз), 17:56 - 1:0. Торберн - 4 (Энстрем), 25:34 - 1:1. Терявяйнен - 5 (Кейт, Хосса), 40:21 - 2:1. ПАНАРИН - 9 (п.в., Кейн, Хьялмарссон), 58:14 - 3:1.

Вратари: Кроуфорд - Хатчинсон (57:58 - 58:14, 58:31).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (11+9+12) - 31 (11+12+8).

Наши: Анисимов (18:37/0/+1), Панарин (19:39/4/+1) – А. Бурмистров (14:39/0/+1)

Чикаго. United Center.

 

Источник: http://hockey.sport-express.ru/nhl/2015-2016/
Артемий Панарин
ХК Виннипег Джетс
ХК Чикаго Блэкхокс
10
Читайте также
Степанова поссорилась с Большуновым
Олимпийский чемпион стал наркобароном: история легенды тяжелой атлетики
В Москве около 15 машин оказались под завалами после обрушения кровли на стоянке
Рыба ударила по лицу записывающего репортаж о шторме в Норвегии журналиста
Вагенкнехт предупредила о начале конфликта в Германии из-за поставок Taurus Украине
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

"Каролина" победила "Аризону"

Кейн набрал очки в 22-й игре кряду
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 57 38 19 79
2 Каролина 56 34 22 73
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Вашингтон 55 26 29 60
5 Нью-Джерси 56 28 28 60
6 Айлендерс 56 23 33 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 34 24 80
2 Флорида 57 37 20 78
3 Торонто 56 32 24 72
4 Детройт 56 30 26 66
5 Тампа-Бэй 58 30 28 65
6 Баффало 57 26 31 56
7 Монреаль 57 22 35 52
8 Оттава 54 24 30 51
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 34 24 76
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 58 35 23 75
4 Сент-Луис 56 30 26 62
5 Нэшвилл 57 30 27 62
6 Миннесота 57 27 30 60
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 59 37 22 80
2 Вегас 57 32 25 70
3 Эдмонтон 54 33 21 68
4 Лос-Анджелес 55 28 27 66
5 Сиэтл 56 24 32 59
6 Калгари 57 27 30 59
7 Анахайм 56 20 36 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
24.02 03:00
Коламбус – Баффало
 1 : 2
24.02 04:30
Чикаго – Виннипег
 2 : 3 ОТ
24.02 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 2 : 4
24.02 20:00
Детройт – Сент-Луис
 - : -
24.02 22:00
Нью-Джерси – Монреаль
 - : -
24.02 22:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
24.02 23:00
Филадельфия – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 95
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 58 93
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 87
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 57 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости