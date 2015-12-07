"Чикаго" переиграл "Виннипег", Панарин забросил шайбу

"Чикаго" нанес поражение "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Последнюю шайбу в ворота гостей забросил российский форвард "Блэкхокс" Артемий Панарин. Для 24-летнего хоккеиста этот гол стал девятым в сезоне. Всего в его активе теперь 27 (9+18) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Виннипег" – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Хосса - 5 (Сибрук, Тэйвз), 17:56 - 1:0. Торберн - 4 (Энстрем), 25:34 - 1:1. Терявяйнен - 5 (Кейт, Хосса), 40:21 - 2:1. ПАНАРИН - 9 (п.в., Кейн, Хьялмарссон), 58:14 - 3:1.

Вратари: Кроуфорд - Хатчинсон (57:58 - 58:14, 58:31).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (11+9+12) - 31 (11+12+8).

Наши: Анисимов (18:37/0/+1), Панарин (19:39/4/+1) – А. Бурмистров (14:39/0/+1)

Чикаго. United Center.