9 россиян примут участие в тренировочном лагере "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" опубликовал список из 46 игроков, которые примут участие в тренировочном лагере. Его старт состоится сегодня, 25 июня. Девять хоккеистов представляют Россию.

Защитники: Артемий Князев, Николай Кныжов.

Нападающие: Ярослав Алексеев, Иван Чехович, Артем Иванюженков, Иван Косоренков, Владислав Котков, Егор Спиридонов и Данил Юртайкин.

На прошедшем драфте "акулы" выбрали трех россиян: Князева (2-й раунд), Спиридонова (4-1 раунд) и Тимура Ибрагимова (6-й раунд).

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